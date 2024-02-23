Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці задонатили вже 200 мільйонів на морські дрони Sea Baby

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 13:43
Українці задонатили вже 200 мільйонів на морські дрони Sea Baby
скриншот

За добу українці задонатили 200 мільйонів гривень із 297, необхідних для виробництва 35 морських безпілотників Sea Baby.

Джерело: пресслужба СБУ в соцмережах

Дослівно: "Влаштуємо "бавовну" на морі разом.

Реклама:

Разом із фандрейзинговою платформою "UNITED24", monobank і волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим продовжуємо масштабний збір коштів на морські дрони "Sea Baby" для СБУ. Вже зібрано 200 із 297 млн грн!".

Деталі: Спецслужба подякувала кожному українцю, хто вже долучився і хто ще долучиться до збору.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникиСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
безпілотники
Росіяни запускали ударні БпЛА та ракети, було чутно вибухи в Одесі
Через атаку безпілотників в Одесі горить цивільна інфраструктура, є постраждалі
"Повзи за дроном": кілька захисників розповіли, як врятуватися за допомогою БПЛА
Останні новини
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
22:19
Заява УП щодо затримання у Польщі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка
Усі новини...
Реклама: