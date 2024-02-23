Українці задонатили вже 200 мільйонів на морські дрони Sea Baby

За добу українці задонатили 200 мільйонів гривень із 297, необхідних для виробництва 35 морських безпілотників Sea Baby.

Джерело: пресслужба СБУ в соцмережах

Дослівно: "Влаштуємо "бавовну" на морі разом.

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Разом із фандрейзинговою платформою "UNITED24", monobank і волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим продовжуємо масштабний збір коштів на морські дрони "Sea Baby" для СБУ. Вже зібрано 200 із 297 млн грн!".

Деталі: Спецслужба подякувала кожному українцю, хто вже долучився і хто ще долучиться до збору.