Украинцы задонатили уже 200 миллионов на морские дроны Sea Baby

За сутки украинцы задонатили 200 миллионов гривен из 297, необходимых для производства 35 морских беспилотников Sea Baby.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Устроим "бавовну" на море вместе.

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Вместе с фандрейзинговой платформой "UNITED24", monobank и волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым продолжаем масштабный сбор средств на морские дроны "Sea Baby" для СБУ. Уже собрано 200 из 297 млн грн!".

Детали: Спецслужба поблагодарила каждого украинца, кто уже присоединился и кто еще присоединится к сбору.