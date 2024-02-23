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Украинцы задонатили уже 200 миллионов на морские дроны Sea Baby

Валентина РоманенкоПятница, 23 февраля 2024, 13:43
Украинцы задонатили уже 200 миллионов на морские дроны Sea Baby
скриншот

За сутки украинцы задонатили 200 миллионов гривен из 297, необходимых для производства 35 морских беспилотников Sea Baby.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Устроим "бавовну" на море вместе.

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Вместе с фандрейзинговой платформой "UNITED24", monobank и волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым продолжаем масштабный сбор средств на морские дроны "Sea Baby" для СБУ. Уже собрано 200 из 297 млн грн!".

Детали: Спецслужба поблагодарила каждого украинца, кто уже присоединился и кто еще присоединится к сбору.

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Темы: беспилотникиСБУ
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