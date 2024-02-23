Украинцы задонатили уже 200 миллионов на морские дроны Sea Baby
Пятница, 23 февраля 2024, 13:43
За сутки украинцы задонатили 200 миллионов гривен из 297, необходимых для производства 35 морских беспилотников Sea Baby.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Устроим "бавовну" на море вместе.
Реклама:
Вместе с фандрейзинговой платформой "UNITED24", monobank и волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым продолжаем масштабный сбор средств на морские дроны "Sea Baby" для СБУ. Уже собрано 200 из 297 млн грн!".
Детали: Спецслужба поблагодарила каждого украинца, кто уже присоединился и кто еще присоединится к сбору.
ВИДЕО ДНЯ