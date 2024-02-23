ВАКС заарештував заступника голови Запорізької облради та депутата
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, яких викрили на спробі підкупити директора медзакладу.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дослівно: "Слідчі судді ВАКС підтримали позицію прокурорів САП та застосували запобіжні заходи до заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом вказаної облради), його помічника та депутата вказаної ради.
…Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосував до заступника голови Запорізької обласної ради та депутата вказаної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн та 1 млн грн відповідно".
Деталі: До помічника заступника голови застосовано цілодобовий домашній арешт.
Передісторія:
- 19 лютого Антикорупційні органи та СБУ повідомили, що "на гарячому" спіймали заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, коли ті намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.
- Їх викрили на наданні понад 650 тис. грн одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.