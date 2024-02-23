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ВАКС заарештував заступника голови Запорізької облради та депутата

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 14:00
ВАКС заарештував заступника голови Запорізької облради та депутата
ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ВАКС

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, яких викрили на спробі підкупити директора медзакладу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Слідчі судді ВАКС підтримали позицію прокурорів САП та застосували запобіжні заходи до заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом вказаної облради), його помічника та депутата вказаної ради.

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…Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосував до заступника голови Запорізької обласної ради та депутата вказаної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн та 1 млн грн відповідно".

Деталі: До помічника заступника голови застосовано цілодобовий домашній арешт.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 лютого Антикорупційні органи та СБУ повідомили, що "на гарячому" спіймали заступника голови Запорізької облради, його помічника та місцевого депутата, коли ті намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.
  • Їх викрили на наданні понад 650 тис. грн одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

Теми: судЗапоріжжяхабар
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