ВАКС арестовал заместителя председателя Запорожского облсовета и депутата
Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, которых уличили в попытке подкупить директора медучреждения.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Дословно: "Следственные судьи ВАКС поддержали позицию прокуроров САП и применили меры пресечения к заместителю председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), его помощнику и депутату указанного совета.
...Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применил к заместителю председателя Запорожского областного совета и депутату указанного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн и 1 млн грн соответственно".
Детали: К помощнику заместителя председателя применен круглосуточный домашний арест.
Предыстория:
- 19 февраля Антикоррупционные органы и СБУ сообщили, что "на горячем" поймали заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и местного депутата, когда те пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.
- Их разоблачили на предоставлении более 650 тыс. грн одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.