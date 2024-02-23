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ВАКС арестовал заместителя председателя Запорожского облсовета и депутата

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 февраля 2024, 14:00
ВАКС арестовал заместителя председателя Запорожского облсовета и депутата
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВАКС

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, которых уличили в попытке подкупить директора медучреждения.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Следственные судьи ВАКС поддержали позицию прокуроров САП и применили меры пресечения к заместителю председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), его помощнику и депутату указанного совета.

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...Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применил к заместителю председателя Запорожского областного совета и депутату указанного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн и 1 млн грн соответственно".

Детали: К помощнику заместителя председателя применен круглосуточный домашний арест.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 февраля Антикоррупционные органы и СБУ сообщили, что "на горячем" поймали заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и местного депутата, когда те пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.
  • Их разоблачили на предоставлении более 650 тыс. грн одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.

Темы: судЗапорожьевзятка
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