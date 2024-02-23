ВАКС арестовал заместителя председателя Запорожского облсовета и депутата

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к заместителю председателя Запорожского облсовета, его помощнику и местному депутату, которых уличили в попытке подкупить директора медучреждения.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Следственные судьи ВАКС поддержали позицию прокуроров САП и применили меры пресечения к заместителю председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), его помощнику и депутату указанного совета.

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...Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применил к заместителю председателя Запорожского областного совета и депутату указанного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн грн и 1 млн грн соответственно".

Детали: К помощнику заместителя председателя применен круглосуточный домашний арест.

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