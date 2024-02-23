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Ворог поширює фейки про "торгівлю органами українських військових"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 15:10
Ворог поширює фейки про торгівлю органами українських військових
ілюстрація Getty Images

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що на Куп'янському напрямку російські військові буцімто знайшли докази "торгівлі органами українських військових".

Джерело: Центр протидії дезінформації

Деталі: За словами пропагандистів, "постійні пункти вилучення органів та відділення частин тіла" розташовані в місті Ізюм та селищі Борова Харківської області.

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Насправді інформація, яку поширюють загарбники, не відповідає дійсності. Такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія", мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України та створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти, зазначають у ЦПД.

Дослівно: "Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, статті й новини.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ворог вже поширював фейковий сюжет про чорну трансплантологію у тимчасово окупованому Сєверодонецьку, коли той був під контролем ЗСУ".

Теми: дезінформаціяРосіявійна
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