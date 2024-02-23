Враг распространяет фейки о "торговле органами украинских военных"

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что на Купянском направлении российские военные якобы нашли доказательства "торговли органами украинских военных".

Источник: Центр противодействия дезинформации

Детали: По словам пропагандистов, "постоянные пункты изъятия органов и отделения частей тела" расположены в городе Изюм и поселке Боровая Харьковской области.

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На самом деле информация, которую распространяют захватчики, не соответствует действительности. Такие фейки являются частью вражеской кампании "Черная трансплантология", цель которой дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества, отмечают в ЦПД.

Дословно: "Информационная кампания о черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого российские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, статьи и новости.

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Ранее враг уже распространял фейковый сюжет о черной трансплантологии во временно оккупированном Северодонецке, когда тот был под контролем ВСУ".