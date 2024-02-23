Угорщина блокує спільну заяву ЄС до другої річниці вторгнення – ЗМІ
Через незгоду з певними формулюваннями Угорщина блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, "Європейська правда"
Деталі: За його інформацією, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.
"Ймовірно буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту", – додав він.
Угорський уряд вже опублікував свою окрему заяву, у якій закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора. А глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що Росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі.
Нагадаємо, ЄС вже затвердив 13-й пакет санкцій, які підготували до 2-ї річниці повномасштабної війни.
За даними ЗМІ, Будапешт добивався зняття санкцій з кількох російських бізнесменів під час ухвалення рішення про продовження вже накладених санкцій, але ця спроба зазнала невдачі.