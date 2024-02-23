Венгрия блокирует совместное заявление ЕС ко второй годовщине вторжения – СМИ

Из-за несогласия с определенными формулировками Венгрия блокирует принятие совместного заявления ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, "Европейская правда"

Детали: По его информации, Будапешт заблокировал принятие совместного заявления Евросоюза ко второй годовщине полномасштабного нападения России на Украину.

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"Вероятно будет только совместное заявление трех лидеров европейских учреждений – Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента", – добавил он.

Венгерское правительство уже опубликовало свое отдельное заявление, в котором призывает "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора. А глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя поставить на колени в военном смысле.

Напомним, ЕС уже утвердил 13-й пакет санкций, которые подготовили ко второй годовщине полномасштабной войны.

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По данным СМИ, Будапешт добивался снятия санкций с нескольких российских бизнесменов при принятии решения о продлении уже наложенных санкций, но эта попытка потерпела неудачу.