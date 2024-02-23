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Умєров та Сирський побували в першому ректрутинговому центрі у Львові

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 лютого 2024, 16:24
Умєров та Сирський побували в першому ректрутинговому центрі у Львові
Олександр Сирський, Рустем Умєров, фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого відвідали перший центр рекрутингу української армії у Львові.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів – чи не видають тут повісток".

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Деталі: Очільник Міноборони запевнив, що рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки.

"Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони та надавати консультації", - підкреслив він.

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Умєров запевнив, що надалі подібних центрів в Україні буде більше.

Нагадаємо: Перед цим Міноборони повідомляло, що у центрі рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.

Теми: СирськийУмєров РустемЗбройні сили
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