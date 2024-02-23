Умеров и Сырский побывали в первом ректрутинговом центре во Львове

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 23 февраля посетили первый центр рекрутинга украинской армии во Львове.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Работники центра уже рассказывают о первых историях успеха и (и такое еще случается) об опасениях отдельных посетителей - не выдают ли здесь повесток".

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Детали: Глава Минобороны заверил, что рекрутеры не являются военнослужащими и не имеют полномочий вручать повестки.

"Их работа - помочь подбирать вакансии в Силах обороны и предоставлять консультации", - подчеркнул он.

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Умеров заверил, что в дальнейшем подобных центров в Украине будет больше.

Напомним: Перед этим Минобороны сообщало, что в центре рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на выбранную должность в армии.