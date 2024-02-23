ЗСУ знищили зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" та "Стріла-10" на півдні країни
П'ятниця, 23 лютого 2024, 16:40
На південних рубежах України Сили оборони ліквідували 54 загарбника і ворожу техніку, серед якої – 2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10".
Джерело: Сили оборони Півдня у Telegram
Дослівно: "Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:
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- 54 окупанти;
- 2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10";
- 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
- 11 гармат;
- 6 мінометів;
- 3 комплекси радіоелектронної боротьби;
- 2 комплекти антенних систем;
- 1 радіостанцію;
- 1 човен;
- 4 одиниці автомобільної техніки".
Деталі: Повідомляється, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.