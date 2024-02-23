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ЗСУ знищили зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" та "Стріла-10" на півдні країни

"Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 16:40
ЗСУ знищили зенітно-ракетних комплекси Тор-М2 та Стріла-10 на півдні країни
Ілюстративне фото з російського ресурсу

На південних рубежах України Сили оборони ліквідували 54 загарбника і ворожу техніку, серед якої – 2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10".

Джерело: Сили оборони Півдня у Telegram

Дослівно: "Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на: 

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  • 54 окупанти;
  • 2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10";
  • 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 11 гармат;
  • 6 мінометів;
  • 3 комплекси радіоелектронної боротьби;
  • 2 комплекти антенних систем;
  • 1 радіостанцію;
  • 1 човен;
  • 4 одиниці автомобільної техніки".

Деталі: Повідомляється, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. 

Теми: війнаЗбройні сили
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