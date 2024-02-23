ЗСУ знищили зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" та "Стріла-10" на півдні країни

На південних рубежах України Сили оборони ліквідували 54 загарбника і ворожу техніку, серед якої – 2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10".

Джерело: Сили оборони Півдня у Telegram

Дослівно: "Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

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54 окупанти;

2 зенітно-ракетних комплекси -"Тор-М2" і "Стріла-10";

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

11 гармат;

6 мінометів;

3 комплекси радіоелектронної боротьби;

2 комплекти антенних систем;

1 радіостанцію;

1 човен;

4 одиниці автомобільної техніки".

Деталі: Повідомляється, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.