ВСУ уничтожили зенитно-ракетных комплексы "Тор-М2" и "Стрела-10" на юге страны
Пятница, 23 февраля 2024, 16:40
На южных рубежах Украины Силы обороны ликвидировали 54 захватчика и вражескую технику, среди которой - 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10".
Источник: Силы обороны Юга в Telegram
Дословно: "В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
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- 54 оккупанта;
- 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";
- 1 реактивную систему залпового огня "Град";
- 11 пушек;
- 6 минометов;
- 3 комплекса радиоэлектронной борьбы;
- 2 комплекта антенных систем;
- 1 радиостанцию;
- 1 лодку;
- 4 единицы автомобильной техники".
Детали: Сообщается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.