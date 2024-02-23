ВСУ уничтожили зенитно-ракетных комплексы "Тор-М2" и "Стрела-10" на юге страны

На южных рубежах Украины Силы обороны ликвидировали 54 захватчика и вражескую технику, среди которой - 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10".

Источник: Силы обороны Юга в Telegram

Дословно: "В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

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54 оккупанта;

2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";

1 реактивную систему залпового огня "Град";

11 пушек;

6 минометов;

3 комплекса радиоэлектронной борьбы;

2 комплекта антенных систем;

1 радиостанцию;

1 лодку;

4 единицы автомобильной техники".

Детали: Сообщается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.





