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ВСУ уничтожили зенитно-ракетных комплексы "Тор-М2" и "Стрела-10" на юге страны

"Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 16:40
ВСУ уничтожили зенитно-ракетных комплексы Тор-М2 и Стрела-10 на юге страны
Иллюстративное фото с российского ресурса

На южных рубежах Украины Силы обороны ликвидировали 54 захватчика и вражескую технику, среди которой - 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10".

Источник: Силы обороны Юга в Telegram

Дословно: "В течение суток получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на: 

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  • 54 оккупанта;
  • 2 зенитно-ракетных комплекса - "Тор-М2" и "Стрела-10";
  • 1 реактивную систему залпового огня "Град";
  • 11 пушек;
  • 6 минометов;
  • 3 комплекса радиоэлектронной борьбы;
  • 2 комплекта антенных систем;
  • 1 радиостанцию;
  • 1 лодку;
  • 4 единицы автомобильной техники".

Детали: Сообщается, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.



Темы: войнаВооруженные силы
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