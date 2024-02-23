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Акції до 24 лютого вже анонсували 61 країна та Антарктида: УП закликає встановити рекорд

Севгіль МусаєваП'ятниця, 23 лютого 2024, 16:55
Акції до 24 лютого вже анонсували 61 країна та Антарктида: УП закликає встановити рекорд
СКРІНШОТ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ

У суботу Українська правда та Ukrainian World Congress – Свiтовий Конґрес Українців запустили інтерактивну мапу світу StandWithUkraine, на якій позначені країни, міста та місця проведення акцій 24 лютого 2024 року.

Станом на ранок п’ятниці маємо 650 реєстрацій, 61 країну, Антарктиду та всі континенти! Це неймовірний результат і рекорд! Але я впевнена, що українці можуть ще краще!

Давайте спробуємо разом наблизитися до позначки в 1000 акцій по усьому світу. Вірю, що це реально, бо нас багато. І нас мають завтра почути.

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Українці за кордоном, виходьте завтра на акцію навіть у маленьких містах, навіть якщо вас кілька. Повірте, це дуже важливо. Ваш голос важливий. І його почують!

Буду вдячна за репост.

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