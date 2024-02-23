Акции к 24 февраля уже анонсировали 61 страна и Антарктида: УП призывает установить рекорд

В субботу Украинская правда и Ukrainian World Congress - Всемирный Конгресс Украинцев запустили интерактивную карту мира StandWithUkraine, на которой обозначены страны, города и места проведения акций 24 февраля 2024 года.

По состоянию на утро пятницы имеем 650 регистраций, 61 страну, Антарктиду и все континенты! Это невероятный результат и рекорд! Но я уверена, что украинцы могут еще лучше!

Давайте попробуем вместе приблизиться к отметке в 1000 акций по всему миру. Верю, что это реально, потому что нас много. И нас должны завтра услышать.

Реклама:

Украинцы за рубежом, выходите завтра на акцию даже в маленьких городах, даже если вас несколько. Поверьте, это очень важно. Ваш голос важен. И его услышат!

Буду благодарна за репост.

ВИДЕО ДНЯ

Регистрация на сайте.