Прем’єрка Данії: Сподіваюсь, до літа F-16 літатимуть в українському небі
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що винищувачі F-16 можуть почати використовуватись в Україні до літа 2024 року.
Джерело: Метте Фредеріксен у Львові під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, "Європейська правда"
Деталі: Фредеріксен нагадала, що Данія вже в серпні 2023 року почала навчання на F-16 для українських пілотів, і вони "проходять дуже швидко і дуже добре".
"Єдина причина, чому ми все ще затримуємось із переданням F-16 в Україну – це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів", – пояснила вона.
Данська прем’єрка також нагадала про складність і тривалість навчання на цих винищувачах.
"Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюсь, що нам вдасться найближчим часом – ще до літа – побачити F-16 у повітряному просторі України. І я думаю, що, зважаючи на всі ті зусилля, які ми докладаємо, і на чудову співпрацю між нами та союзниками, ми готові це забезпечити до літа", – наголосила Фредеріксен.
Раніше в Пентагоні повідомили, що перші чотири українські пілоти мають завершити навчання на американських винищувачах F-16 до літа.
За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.