Премьер Дании: Надеюсь, до лета F-16 будут летать в украинском небе

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что истребители F-16 могут начать использоваться в Украине до лета 2024 года.

Источник: Метте Фредериксен во Львове во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, "Европейская правда"

Детали: Фредериксен напомнила, что Дания уже в августе 2023 года начала обучение на F-16 для украинских пилотов, и они "проходят очень быстро и очень хорошо".

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"Единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину - это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей", - пояснила она.

Датский премьер также напомнила о сложности и продолжительности обучения на этих истребителях.

"Мы очень упорно работаем в этом аспекте, и я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время - еще до лета - увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины. И я думаю, что, учитывая все те усилия, которые мы прилагаем, и на замечательное сотрудничество между нами и союзниками, мы готовы это обеспечить до лета", - подчеркнула Фредериксен.

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Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.