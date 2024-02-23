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Зеленський про корупцію в Україні: "Все чисто"

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 лютого 2024, 17:29
Зеленський про корупцію в Україні: Все чисто
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи побоювання американців щодо корупції в Україні, заявив, що "все чисто".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю FoxNews

Дослівно: "Щодо американських побоювань про корупцію в Україні, Зеленський сказав, що "все чисто", зазначивши, що вони слідують реформам, яких вимагає Європейський Союз.

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Він також сказав, що важко впроваджувати нові "складні антикорупційні реформи" у воєнний час, заявивши, що лідери ЄС підписалися під прозорістю України".

Деталі: Також Зеленський відповів на закиди про те, що він скасував вибори в країні.

Президент заявив, що він ніколи їх не скасовував. За словами Зеленського, під час воєнного часу діє закон, який не дозволяє їх проводити.

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Він також сказав, що з огляду на його нинішню популярність, якби вибори наразі відбулися, він був би переобраний народом.

Теми: корупціяЗеленськийвійнаСША
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