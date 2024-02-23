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Зеленский о коррупции в Украине: "Все чисто"

Алена МазуренкоПятница, 23 февраля 2024, 17:29
Зеленский о коррупции в Украине: Все чисто
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя опасения американцев относительно коррупции в Украине, заявил, что "все чисто".

Источник: Зеленский в интервью FoxNews

Дословно: "Относительно американских опасений о коррупции в Украине, Зеленский сказал, что "все чисто", отметив, что они следуют реформам, которых требует Европейский Союз.

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Он также сказал, что трудно внедрять новые "сложные антикоррупционные реформы" в военное время, заявив, что лидеры ЕС подписались под прозрачностью Украины".

Детали: Также Зеленский ответил на упреки о том, что он отменил выборы в стране.

Президент заявил, что он никогда их не отменял. По словам Зеленского, во время военного времени действует закон, который не позволяет их проводить.

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Он также сказал, что учитывая его нынешнюю популярность, если бы выборы сейчас состоялись, он был бы переизбран народом.

Темы: коррупцияЗеленскийвойнаСША
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