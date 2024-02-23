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США наклали санкції на зону виробництва аналогів "Шахедів" у Росії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 17:54
США наклали санкції на зону виробництва аналогів Шахедів у Росії
СЕЗ "Алабута", фото: wikipedia

Оголошений США масштабний санкційний пакет щодо Росії містить заходи проти спеціальної економічної зони "Алабуга", де налагоджено виробництво аналогів іранських безпілотників "Шахед".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів США

Деталі: Повідомляється, що підсанкційна мережа компаній "сприяла поставкам, здійснювала фінансові операції та займалася промисловим виробництвом на підтримку співпраці між Росією та Іраном з виробництва ударних БПЛА одностороннього ураження для використання російськими військовими в Україні".

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Спеціальна економічна зона "Алабуга" в російській Республіці Татарстан ще з кінця 2022 року співпрацює з Міністерством оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану для локалізації виробництва "Шахедів" (назва російського аналога – "Герань").

Під санкції потрапила юридична особа цієї спеціальної економічної зони, іранське міністерство, російський виробник розвідувальних дронів "Альбатрос", компанія з виробництва деталей до дронів "Дрейк", а також їхні ключові посадовці.

У санкційному списку США згадується і низка компаній, які уклали договори про підряд зі спеціальною економічною зоною "Алабуга" та сприяли її фінансовим операціям. Зазначимо, що Європейський Союз наклав санкції на "Алабугу" ще у грудні 2023 року.

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Окремо американський Мінфін наклав санкції на десятки російських компаній, які займаються виробництвом зброї, 3D-друком, виробництвом верстатів і деталей до військової техніки, хімічних компонентів, напівпровідників, електроніки, оптичних пристроїв, навігаційних компонентів тощо.

Нагадаємо: Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Теми: ШахедсанкціїРосіяСША
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