США наложили санкции на зону производства аналогов "Шахедов" в России

Объявленный США масштабный санкционный пакет в отношении России содержит меры против специальной экономической зоны "Алабуга", где налажено производство аналогов иранских беспилотников "Шахед".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерство финансов США

Детали: Сообщается, что подсанкционная сеть компаний "способствовала поставкам, осуществляла финансовые операции и занималась промышленным производством в поддержку сотрудничества между Россией и Ираном по производству ударных БПЛА одностороннего поражения для использования российскими военными в Украине".

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Специальная экономическая зона "Алабуга" в российской Республике Татарстан еще с конца 2022 года сотрудничает с Министерством обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана для локализации производства "Шахедов" (название российского аналога – "Герань").

Под санкции попало юридическое лицо этой специальной экономической зоны, иранское министерство, российский производитель разведывательных дронов "Альбатрос", компания по производству деталей к дронам "Дрейк", а также их ключевые должностные лица.

В санкционном списке США упоминается и ряд компаний, которые заключили договоры о подряде со специальной экономической зоной "Алабуга" и способствовали ее финансовым операциям. Отметим, что Европейский Союз наложил санкции на "Алабугу" еще в декабре 2023 года.

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Отдельно американский Минфин наложил санкции на десятки российских компаний, которые занимаются производством оружия, 3D-печатью, производством станков и деталей к военной технике, химических компонентов, полупроводников, электроники, оптических устройств, навигационных компонентов и тому подобное.

Напомним: Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.