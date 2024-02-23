Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені

Вдень 23 лютого російські війська обстріляли Новотягинку та Інгулець Херсонської області, через ворожий вогонь постраждали двоє жінок.



Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська війська обстріляли Інгулець. Під удар ворога потрапила 47-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.

Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька. 77-річна жінка отримала поранення у власній оселі. У неї – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, поранення голови та спини".

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Деталі: Обох постраждалих ушпиталили. Наразі їм надають медичну допомогу.