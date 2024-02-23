Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені
П'ятниця, 23 лютого 2024, 18:08
Вдень 23 лютого російські війська обстріляли Новотягинку та Інгулець Херсонської області, через ворожий вогонь постраждали двоє жінок.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Російська війська обстріляли Інгулець. Під удар ворога потрапила 47-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги.
Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька. 77-річна жінка отримала поранення у власній оселі. У неї – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, поранення голови та спини".
Реклама:
Деталі: Обох постраждалих ушпиталили. Наразі їм надають медичну допомогу.