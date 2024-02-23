Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені

"Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 18:08
Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

Вдень 23 лютого російські війська обстріляли Новотягинку та Інгулець Херсонської області, через ворожий вогонь постраждали двоє жінок.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська війська обстріляли Інгулець. Під удар ворога потрапила 47-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги. 

Через російський обстріл Новотягинки постраждала місцева жителька. 77-річна жінка отримала поранення у власній оселі. У неї – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, поранення голови та спини". 

Реклама:

Деталі: Обох постраждалих ушпиталили. Наразі їм надають медичну допомогу.

Теми: Херсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: поранений 72-річний чоловік
Окупанти скинули вибухівку з дрона на Берислав, постраждав місцевий
Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: