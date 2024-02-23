Россияне обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Днем 23 февраля российские войска обстреляли Новотягинку и Ингулец Херсонской области, из-за вражеского огня пострадали две женщины.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Российские войска обстреляли Ингулец. Под удар врага попала 47-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги.

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Из-за российского обстрела Новотягинки пострадала местная жительница. 77-летняя женщина получила ранения в собственном доме. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия, ранения головы и спины".

Детали: Обоих пострадавших госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.





