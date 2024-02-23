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Спільна зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулась – Шмигаль

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 18:35
Спільна зустріч із польськими урядовцями на кордоні не відбулась – Шмигаль
ФОТО: TELEGRAM ДЕНИСА ШМИГАЛЯ

Зустріч урядової делегації України на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем із польськими колегами в районі спільного кордону для розв'язання проблеми з блокуванням перевезень не відбулась. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Шмигаля

Деталі: Голова уряду зазначив, що делегація України прибула раніше 23 лютого до кордону після пропозиції Володимира Зеленського Польщі "домовитися та знайти компроміс" стосовно блокади кордону.

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Українську сторону представляли зокрема віцепрем'єри Ольга Стефанішина, та Олександр Кубраков, голови МВС та Мінагрополітики, заступники голів МЗС, Мінінфраструктури, Мінекономіки та очільники Державної прикордонної та митної служб.

"Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Денис Шмигаль разом з відповідними міністрами, що працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, інфраструктуру, агропромисловий комплекс, а також керівники прикордонслужби працюватимуть сьогодні на кордоні з Польщею.

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Як повідомлялось, 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні.

Читайте також: Чому блокада кордону не означає відмови Польщі від проукраїнського курсу.

Теми: кордонПольщаШмигаль
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