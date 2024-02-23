Совместная встреча с польскими чиновниками на границе не состоялась – Шмигаль

Встреча правительственной делегации Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем с польскими коллегами в районе общей границы по решению проблемы с блокированием перевозок не состоялась.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Шмыгаля

Детали: Глава правительства отметил, что делегация Украины прибыла ранее 23 февраля к границе после предложения Владимира Зеленского Польше "договориться и найти компромисс" относительно блокады границы.

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Украинскую сторону представляли в частности вице-премьеры Ольга Стефанишина, и Александр Кубраков, главы МВД и Минагрополитики, заместители глав МИД, Мининфраструктуры, Минэкономики и руководители Государственной пограничной и таможенной служб.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", – добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Денис Шмыгаль вместе с соответствующими министрами, работающими над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, которые отвечают за логистику, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, а также руководители пограничной службы будут работать сегодня на границе с Польшей.

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Как сообщалось, 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе.

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