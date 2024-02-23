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Канада запроваджує нові санкції проти РФ до річниці вторгнення в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 19:03
Канада запроваджує нові санкції проти РФ до річниці вторгнення в Україну
Getty Images

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 23 лютого оголосила про розширення та посилення санкцій у зв’язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Нові санкції Канади були ухвалені в координації з Великою Британією та США, які вже оголосили про відповідні заходи, та стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб. Серед них – помічник Владіміра Путіна та високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

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Більшість суб'єктів, що потрапили під санкції, надають товари та послуги, такі як компоненти для ракет "Калібр" і безпілотників, страхові та роздрібні послуги Міністерству оборони Росії, уточнює МЗС Канади.

Канада також оголосила про заборону на експорт до Росії понад 20 товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї та слугувати для війни проти України – вибухових речовин, зокрема детонаторів, які використовуються у гірничодобувній та будівельній галузях.

Крім того, Канада посилює режим санкцій проти РФ. Відтепер обмеження можуть бути спрямовані на будь-кого за межами Канади, хто не є канадцем і хто порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

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Нагадаємо, 23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.

А президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Теми: КанадасанкціїРосія
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