Канада вводит новые санкции против РФ к годовщине вторжения в Украину

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 23 февраля объявила о расширении и усилении санкций в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Новые санкции Канады были приняты в координации с Великобританией и США, которые уже объявили о соответствующих мерах, и касаются 10 физических и 153 юридических лиц. Среди них – помощник Владимира Путина и чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре.

Реклама:

Большинство субъектов, попавших под санкции, предоставляют товары и услуги, такие как компоненты для ракет "Калибр" и беспилотников, страховые и розничные услуги Министерству обороны России, уточняет МИД Канады.

Канада также объявила о запрете на экспорт в Россию более 20 товаров, которые могут быть использованы для производства оружия и служить для войны против Украины – взрывчатых веществ, в частности детонаторов, которые используются в горнодобывающей и строительной отраслях.

Кроме того, Канада усиливает режим санкций против РФ. Отныне ограничения могут быть направлены на любого за пределами Канады, кто не является канадцем и кто нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.

А президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.