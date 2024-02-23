МЗС почало розслідування через затримання "дипломатичного" буса з цигарками в Угорщині

Міністерство закордонних справ України розпочало службове розслідування через затримання в Угорщині автомобіля з цигарками, який мав дипломатичне маркування.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка "Українській правді"

Пряма мова: "МЗС України отримало інформацію про затримання на угорському кордоні мікроавтобуса на українській реєстрації. Відомо, що автомобіль перевозив коробки незадекларованих цигарок. Пасажиром була дружина співробітника одного із інших державних відомств, який працює в складі українського посольства в Будапешті.

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Міністерство в співпраці із цим відомством розпочало службове розслідування. За підсумками поінформуємо".

Деталі: За інформацією джерел УП жінка – Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.

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