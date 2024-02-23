Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС почало розслідування через затримання "дипломатичного" буса з цигарками в Угорщині

Олександр ШумілінП'ятниця, 23 лютого 2024, 19:18
МЗС почало розслідування через затримання дипломатичного буса з цигарками в Угорщині
ФОТО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УГОРЩИНИ

Міністерство закордонних справ України розпочало службове розслідування через затримання в Угорщині автомобіля з цигарками, який мав дипломатичне маркування.  

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка "Українській правді"

Пряма мова: "МЗС України отримало інформацію про затримання на угорському кордоні мікроавтобуса на українській реєстрації. Відомо, що автомобіль перевозив коробки незадекларованих цигарок. Пасажиром була дружина співробітника одного із інших державних відомств, який працює в складі українського посольства в Будапешті.

Реклама:

Міністерство в співпраці із цим відомством розпочало службове розслідування. За підсумками поінформуємо".

Деталі: За інформацією джерел УП жінка – Лариса Шмельова, дружина першого секретаря посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова. У складі посольства він є представником Державної прикордонної служби України.   

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МЗСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій

МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань

Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією

Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Україна не веде переговорів про закриття кордонів з Польщею – Кубраков

Ердоган знову запропонував Україні та РФ "переговори" у Стамбулі

Усі новини...
МЗС
Кулеба: Винні у псуванні українського зерна в Польщі мають бути притягнуті до відповідальності
Кулеба запевняє, що військово-політичне "перезавантаження" не вплине на відносини із Заходом
Кулеба закликав ОБСЄ допомогти з поверненням дітей і цивільних заручників з Росії
Останні новини
02:40
Парламент Чехії відхилив легалізацію одностатевих шлюбів
02:20
Стан здоров'я Байдена дозволяє виконувати обов'язки президента США – висновок лікаря
01:14
Виконували бойове завдання: ССО повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру спецоперацій
01:06
У Швеції відреагували на погрози РФ через вступ до НАТО
00:50
Макконнелл іде у відставку. Білий дім каже, що підтримка України в Конгресі збережеться
00:18
Німеччина змоделювала сценарій можливого нападу на НАТО
23:24
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
23:10
МЗС закликало до вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем без зовнішніх втручань
22:55
Організація "Репортери без кордонів" засудила перешкоджання роботі Михайла Ткача польською поліцією
22:43
Новини економіки 28 лютого: Україна потребує $3 млрд щомісяця, чи обговорюється закриття кордону з Польщею
Усі новини...
Реклама: