МИД начал расследование из-за задержания "дипломатического" буса с сигаретами в Венгрии
Министерство иностранных дел Украины начало служебное расследование из-за задержания в Венгрии автомобиля с сигаретами, который имел дипломатическую маркировку.
Источник: комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко "Украинской правде"
Прямая речь: "МИД Украины получил информацию о задержании на венгерской границе микроавтобуса на украинской регистрации. Известно, что автомобиль перевозил коробки незадекларированных сигарет. Пассажиром была жена сотрудника одного из других государственных ведомств, который работает в составе украинского посольства в Будапеште.
Министерство в сотрудничестве с этим ведомством начало служебное расследование. По итогам проинформируем".
Детали: По информации источников УП женщина – Лариса Шмелева, жена первого секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. В составе посольства он является представителем Государственной пограничной службы Украины.
Предыстория:
- Венгерские таможенники задержали на границе при попытке перевезти из Украины крупную партию сигарет мужчину и женщину, которая имела дипломатический иммунитет.