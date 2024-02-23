Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД начал расследование из-за задержания "дипломатического" буса с сигаретами в Венгрии

Александр ШумилинПятница, 23 февраля 2024, 19:18
МИД начал расследование из-за задержания дипломатического буса с сигаретами в Венгрии
ФОТО НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕНГРИИ

Министерство иностранных дел Украины начало служебное расследование из-за задержания в Венгрии автомобиля с сигаретами, который имел дипломатическую маркировку. 

Источник: комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко "Украинской правде"

Прямая речь: "МИД Украины получил информацию о задержании на венгерской границе микроавтобуса на украинской регистрации. Известно, что автомобиль перевозил коробки незадекларированных сигарет. Пассажиром была жена сотрудника одного из других государственных ведомств, который работает в составе украинского посольства в Будапеште.

Реклама:

Министерство в сотрудничестве с этим ведомством начало служебное расследование. По итогам проинформируем".

Детали: По информации источников УП женщина – Лариса Шмелева, жена первого секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. В составе посольства он является представителем Государственной пограничной службы Украины.  

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Венгерские таможенники задержали на границе при попытке перевезти из Украины крупную партию сигарет мужчину и женщину, которая имела дипломатический иммунитет.

Темы: МИДВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
МИД
Кулеба: Виновные в порче украинского зерна в Польше должны быть привлечены к ответственности
Кулеба уверяет, что военно-политическая "перезагрузка" не повлияет на отношения с Западом
Кулеба призвал ОБСЕ помочь с возвращением детей и гражданских заложников из России
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: