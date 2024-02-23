МИД начал расследование из-за задержания "дипломатического" буса с сигаретами в Венгрии

Министерство иностранных дел Украины начало служебное расследование из-за задержания в Венгрии автомобиля с сигаретами, который имел дипломатическую маркировку.

Источник: комментарий представителя МИД Украины Олега Николенко "Украинской правде"

Прямая речь: "МИД Украины получил информацию о задержании на венгерской границе микроавтобуса на украинской регистрации. Известно, что автомобиль перевозил коробки незадекларированных сигарет. Пассажиром была жена сотрудника одного из других государственных ведомств, который работает в составе украинского посольства в Будапеште.

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Министерство в сотрудничестве с этим ведомством начало служебное расследование. По итогам проинформируем".

Детали: По информации источников УП женщина – Лариса Шмелева, жена первого секретаря посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелева. В составе посольства он является представителем Государственной пограничной службы Украины.

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