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Через корупцію затримали посадовця управління Міноборони

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 лютого 2024, 19:32
Через корупцію затримали посадовця управління Міноборони
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили на корупції чиновника Міноборони, який у 2022-2023 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк на 14 млн грн.

Джерело: СБУ, ОГП, Нацполіція

Офіційно у відомствах імені посадовця не називають, проте за даними з відкритих джерел, посаду начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони займає Юрій Лісовський.

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Дослівно СБУ: "Служба безпеки за особистого сприяння міністра оборони викрила на корупції начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років фігурант незаконно збагатився на майже 14 млн грн.

У подальшому за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві".

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Деталі: Також посадовець 1962 року народження купив три авто преміум класу, у тому числі марки LEXUS та BMW. Потім він "переписав" їх на свою цивільну дружину.

При цьому фігурант оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.

Крім того, він не задекларув понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

 

Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ⁠ст. 368-5 (незаконне збагачення); ч.1 ст.366-2 (декларування недостовірної інформації).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Теми: корупціяМіноборони
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