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Из-за коррупции задержали чиновника управления Минобороны

Алена МазуренкоПятница, 23 февраля 2024, 19:32
Из-за коррупции задержали чиновника управления Минобороны
Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили на коррупции чиновника Минобороны, который в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк на 14 млн грн.

Источник: СБУ, ОГП, Нацполиция

Официально в ведомствах имени чиновника не называют, однако по данным из открытых источников, должность начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны занимает Юрий Лисовский.

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Дословно СБУ: "Служба безопасности при личном содействии министра обороны разоблачила на коррупции начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны.

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов фигурант незаконно обогатился почти на 14 млн грн.

В дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве".

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Детали: Также чиновник 1962 года рождения купил три авто премиум класса, в том числе марки LEXUS и BMW. Затем он "переписал" их на свою гражданскую жену.

При этом фигурант оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом.

Кроме того, он не задекларировал более 3 млн гривен, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

 

Чиновнику сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ч.1 ст.366-2 (декларирование недостоверной информации).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Темы: коррупцияМинобороны
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