Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Зеленський планує візит до Вірменії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 20:01
ЗМІ: Зеленський планує візит до Вірменії
Getty Images

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом збирається відвідати Вірменію – повідомляють місцеві ЗМІ.

Джерело: вірменське медіа Factor.am з посиланням на джерело, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.

Реклама:

Наразі ведуться переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.

Очікується, що Зеленський буде в Єревані в березні.

Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

Коли його спитали, про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, він відповів: "Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів", – сказав він.

На запитання журналіста, чи має він на увазі можливий візит Зеленського, Валерій Лобач відповів: "Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію".

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.   

Пашинян також неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України.

Теми: ВірменіяЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото"Поплічники Путіна": Фіцо та Орбана у Празі зустріли протестом

Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро для України

Суд арештував головний офіс мережі лабораторій "Сінево": компанія відкидає звинувачення

Пашинський вийшов з-під варти під заставу

У Росії відправили в колонію 20-річного уродженця України, якого побив син Кадирова

Сікорський у США попросив зброю для України 

Усі новини...
Вірменія
Вірменія "заморозила" свою участь в ОДКБ
Пашинян: Вірменія не є союзником Росії у питанні України, український народ - дружній нам
Азербайджан та Вірменія знову обмінялися звинуваченнями в обстрілах, є поранені
Останні новини
15:28
У Раді Європи відреагували на вирок в РФ співголові "Меморіалу"
15:27
Ветерани війни зможуть безоплатно протезувати зуби: уряд запустив пілотний проєкт
15:18
Навальний погодився на обмін, про який домовлялися з Кремлем – Reuters
15:13
Шольц: Наземних військ європейських країн чи НАТО в Україні не буде
15:12
Кількість фахівців найбільших ІТ-компаній України за рік скоротилась на понад 10 тисяч - дослідження
15:02
Одна з найменших у світі риб видає звук, гучніший за постріл – вчені
15:00
Bosch і Sony закривають свої останні магазини в Росії
14:58
Не можуть поховати: соратникам Навального відмовляють ритуальні агенції Москви
14:49
Навідник ракет на багатоповерхівку в Запоріжжі отримав 15 років, тоді загинуло 5 людей
14:45
Мера Хуста відправили у відставку
Усі новини...
Реклама: