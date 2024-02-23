ЗМІ: Зеленський планує візит до Вірменії

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом збирається відвідати Вірменію – повідомляють місцеві ЗМІ.

Джерело: вірменське медіа Factor.am з посиланням на джерело, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними співрозмовника видання, зараз готується візит президента України до Вірменії, але дата візиту остаточно не підтверджена.

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Наразі ведуться переговори з українською стороною щодо термінів поїздки.

Очікується, що Зеленський буде в Єревані в березні.

Тимчасовий повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.

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Коли його спитали, про можливий вплив російсько-української війни на Південний Кавказ, він відповів: "Насправді зараз є багато що сказати, але я поки нічого не можу сказати. Через кілька днів ви почуєте новини. Зі свого боку скажу, що Україна готова підтримати Вірменію. Не розкриваючи дужок... ви побачите через кілька днів", – сказав він.

На запитання журналіста, чи має він на увазі можливий візит Зеленського, Валерій Лобач відповів: "Можу тільки сказати, що весна принесе багато позитивних подій у Вірменію".

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Пашинян також неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України.