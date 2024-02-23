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СМИ: Зеленский планирует визит в Армению

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 20:01
СМИ: Зеленский планирует визит в Армению
Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время собирается посетить Армению – сообщают местные СМИ.

Источник: армянский медиа Factor.am со ссылкой на источник, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным собеседника издания, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, но дата визита окончательно не подтверждена.

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Сейчас ведутся переговоры с украинской стороной относительно сроков поездки.

Ожидается, что Зеленский будет в Ереване в марте.

Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

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Когда его спросили, о возможном влиянии российско-украинской войны на Южный Кавказ, он ответил: "На самом деле сейчас есть много что сказать, но я пока ничего не могу сказать. Через несколько дней вы услышите новости. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней", – сказал он.

На вопрос журналиста, имеет ли он ввиду возможный визит Зеленского, Валерий Лобач ответил: "Могу только сказать, что весна принесет много позитивных событий в Армению".

Напомним, в начале октября прошлого года Пашинян и Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Пашинян также неоднократно повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины.

Темы: АрменияЗеленский
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