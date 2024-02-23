Сили оборони знищили ще один російський літак А-50
Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram, співрозмовник УП в розвідці, речник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП
Пряма мова: "А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества!
Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!
Працюємо далі! Разом до перемоги!".
Деталі: За даними джерела "Української правди" це сталося в районі між Єйськом та Краснодаром.
За даними з російських пабліків, свідками падіння охопленого вогнем літака стали жителі хутора Трудова Вірменія в Краснодарському краї.
відео ймовірного падіння А-50 з російських пабліків pic.twitter.com/UkzQS8zxZw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 23, 2024
Російські пропагандисти коментують подію так: "Невстановлений літальний апарат упав у Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет, повідомили РИА Новости в екстрених службах".
У Головному управлінні розвідки МОУ, не вдаючись у деталі, підтвердили "Українській правді" ліквідацію ворожого раідолокаційника А-50
Пряма мова речника ГУР Андрія Юсова: "Можемо підтвердити знищення такої важливої цілі, ще й у таку важливу для ворога дату. Це особливо приємно
Спільні заходи Сил оборони триватимуть".
Передісторія:
- Ввечері 14 січня в російських та українських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про збиття над Азовським морем російського літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.
- 15 січня інформацію про знищення двох дороговартісних повітряних цілей підтвердили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо