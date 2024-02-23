Сили оборони знищили ще один російський літак А-50

Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram, співрозмовник УП в розвідці, речник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП

Пряма мова: "А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества!

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Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!

Працюємо далі! Разом до перемоги!".

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Деталі: За даними джерела "Української правди" це сталося в районі між Єйськом та Краснодаром.

За даними з російських пабліків, свідками падіння охопленого вогнем літака стали жителі хутора Трудова Вірменія в Краснодарському краї.

відео ймовірного падіння А-50 з російських пабліків pic.twitter.com/UkzQS8zxZw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 23, 2024

Російські пропагандисти коментують подію так: "Невстановлений літальний апарат упав у Канівському районі в Краснодарському краї, на місці падіння горить очерет, повідомили РИА Новости в екстрених службах".

У Головному управлінні розвідки МОУ, не вдаючись у деталі, підтвердили "Українській правді" ліквідацію ворожого раідолокаційника А-50

Пряма мова речника ГУР Андрія Юсова: "Можемо підтвердити знищення такої важливої цілі, ще й у таку важливу для ворога дату. Це особливо приємно

Спільні заходи Сил оборони триватимуть".

Передісторія:

Ввечері 14 січня в російських та українських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про збиття над Азовським морем російського літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

15 січня інформацію про знищення двох дороговартісних повітряних цілей підтвердили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Знати більше: Знищені птахи. Над Азовським морем збили російські А-50 та Іл-22. Що про них відомо