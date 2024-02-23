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Силы обороны уничтожили еще один российский самолет А-50

Валентина РоманенкоПятница, 23 февраля 2024, 20:07
Силы обороны уничтожили еще один российский самолет А-50
А-50. иллюстративное фото из Википедии

Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, собеседник УП в разведке, спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии УП

Прямая речь: "А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества!

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Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать! Спасибо Главному управлению разведки МОУ и всем, кто обеспечил результат!

Работаем дальше! Вместе к победе!".

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Детали: По данным источника "Украинской правды" это произошло в районе между Ейском и Краснодаром.

По данным из российских пабликов, свидетелями падения охваченного огнем самолета стали жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае.

 

Российские пропагандисты комментируют событие так: "Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщили РИА Новости в экстренных службах".

В Главном управлении разведки МОУ, не вдаваясь в детали, подтвердили "Украинской правде" ликвидацию вражеского радиолокационщика А-50.

Прямая речь спикера ГУР Андрея Юсова: "Можем подтвердить уничтожение такой важной цели, еще и в такую важную для врага дату. Это особенно приятно.

Совместные мероприятия Сил обороны будут продолжаться".

Предыстория:

Знать больше: Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Темы: авиаРосcияВоздушные силы ВСУ
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