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Чехія постачатиме Україні всі комплектуючі для гвинтівок CZ BREN 2

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 20:16
Чехія постачатиме Україні всі комплектуючі для гвинтівок CZ BREN 2
гвинтівка CZ BREN 2. Defense Express

Чеська компанія Česká zbrojovka та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром") уклали угоду про постачання до України всіх частин для гвинтівок CZ BREN 2.

Джерело: "Європейська правда"; компанія Colt CZ Group, до якої належить Česká zbrojovka, повідомила у пресрелізі для інформагентства CTK; також відповідну інформацію поширила пресслужба "Української оборонної промисловості"

Деталі: Згідно з угодою, сума якої не розкривається, Česká zbrojovka постачатиме Україні всі деталі, з яких збираються гвинтівки CZ BREN 2.

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"Цей перший крок у проєкті повної передачі технологій для гвинтівки CZ BREN 2 безпосередньо пов'язаний з її успішним розгортанням на українському полі бою в руках українських збройних сил", – прокоментував гендиректор чеської компанії Ян Заїц.

Гвинтівки CZ BREN 2 використовуються зокрема армією Чехії та відповідають стандартам НАТО. Їх також використовували на полі бою ЗСУ та армії та бойові підрозділи Франції, Португалії, Польщі та Румунії.

CZ BREN 2, за твердженням виробника, є універсальною зброєю, яка добре сумісна з іншою зброєю НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чехія відправила зі своїх складів Києву 62 танки, 131 бойову машину піхоти, шість гелікоптерів і 16 систем протиповітряної оборони. За це вона отримала близько 750 мільйонів євро компенсації.

Як повідомлялось, чеське державне збройове підприємство VOP CZ досі не розпочало ремонт танків Т-64 для української армії, про який домовились минулого року, оскільки українська сторона досі не поставила жодного танка.

Теми: Чехіязброядопомога Україні
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