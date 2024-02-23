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Чехия будет поставлять Украине все комплектующие для винтовок CZ BREN 2

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 20:16
Чехия будет поставлять Украине все комплектующие для винтовок CZ BREN 2
винтовка CZ BREN 2. Defense Express

Чешская компания Česká zbrojovka и акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром") заключили соглашение о поставках в Украину всех частей для винтовок CZ BREN 2.

Источник: "Европейская правда"; компания Colt CZ Group, к которой принадлежит Česká zbrojovka, сообщила в пресс-релизе для информагентства CTK; также соответствующую информацию распространила пресс-служба "Украинской оборонной промышленности".

Детали: Согласно договору, сумма которого не раскрывается, Česká zbrojovka будет поставлять Украине все детали, из которых собираются винтовки CZ BREN 2.

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"Этот первый шаг в проекте полной передачи технологий для винтовки CZ BREN 2 напрямую связан с ее успешным развертыванием на украинском поле боя в руках украинских вооруженных сил", – прокомментировал гендиректор чешской компании Ян Заиц.

Винтовки CZ BREN 2 используются в частности армией Чехии и соответствуют стандартам НАТО. Их также использовали на поле боя ВСУ и армии и боевые подразделения Франции, Португалии, Польши и Румынии.

CZ BREN 2, по утверждению производителя, является универсальным оружием, которое хорошо совместимо с другим оружием НАТО.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия отправила со своих складов Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, шесть вертолетов и 16 систем противовоздушной обороны. За это она получила около 750 миллионов евро компенсации.

Как сообщалось, чешское государственное оружейное предприятие VOP CZ до сих пор не начало ремонт танков Т-64 для украинской армии, о котором договорились в прошлом году, поскольку украинская сторона до сих пор не поставила ни одного танка.

Темы: Чехияоружиепомощь Украине
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