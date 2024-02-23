Частину "вагнерівців" могли перекинути з Білорусі в РФ – спостерігачі
П'ятниця, 23 лютого 2024, 20:45
У лютому 2024 року частину найманців ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі, могли перекинути у російський Ростов-на-Дону.
Джерело: білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Дослівно: "За непрямими ознаками, частина залишків угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі могла бути перекинута в Ростов-на-Дону 17 лютого 2024 року".
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Деталі: Водночас, спостерігачі додають, що наразі інформація потребує додаткових підтверджень.
Окупанти переважно базуються в Білорусі у районі аеропорту "Гомель", аеродрому "Мачулищі" або табору ПВК "Вагнер" у с.Ціль.