Часть "вагнеровцев" могли перебросить из Беларуси в РФ – наблюдатели

В феврале 2024 года часть наемников ЧВК "Вагнер", которые находятся в Беларуси, могли перебросить в российский Ростов-на-Дону.

Источник: белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По косвенным признакам, часть остатков группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси могла быть переброшена в Ростов-на-Дону 17 февраля 2024 года".

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Детали: В то же время, наблюдатели добавляют, что сейчас информация требует дополнительных подтверждений.

Оккупанты преимущественно базируются в Беларуси в районе аэропорта "Гомель", аэродрома "Мачулище" или лагеря ЧВК "Вагнер" в с.Циль.