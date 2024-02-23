Часть "вагнеровцев" могли перебросить из Беларуси в РФ – наблюдатели
Пятница, 23 февраля 2024, 20:45
В феврале 2024 года часть наемников ЧВК "Вагнер", которые находятся в Беларуси, могли перебросить в российский Ростов-на-Дону.
Источник: белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Дословно: "По косвенным признакам, часть остатков группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси могла быть переброшена в Ростов-на-Дону 17 февраля 2024 года".
Реклама:
Детали: В то же время, наблюдатели добавляют, что сейчас информация требует дополнительных подтверждений.
Оккупанты преимущественно базируются в Беларуси в районе аэропорта "Гомель", аэродрома "Мачулище" или лагеря ЧВК "Вагнер" в с.Циль.