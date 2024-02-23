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Ракетні війська знищили 2 російських зенітних ракетних комплекси "Бук-М3" – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 лютого 2024, 20:48
Ракетні війська знищили 2 російських зенітних ракетних комплекси Бук-М3 – Генштаб
«Бук-M3» росіян. Фото - Вікіпедія

Підрозділи ракетних військ за минулу добу завдали ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" росіян, авіація знищила ще 3 зенітних ракетних комплекси.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: На Куп’янському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 7 спроб штурму позицій наших військ.

Теми: втрати у війніЗбройні силиГенштабвійна
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