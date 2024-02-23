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Ракетные войска уничтожили 2 российских зенитных ракетных комплекса "Бук-М3" – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 23 февраля 2024, 20:48
Ракетные войска уничтожили 2 российских зенитных ракетных комплекса Бук-М3 – Генштаб
"Бук-M3" россиян. Фото - Википедия

Подразделения ракетных войск за минувшие сутки нанесли поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам, 1 составу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" россиян, авиация уничтожила еще 3 зенитных ракетных комплекса.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Купянском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбита 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 7 попыток штурма позиций наших войск.

Темы: потери в войнеВооруженные силыГенштабвойна
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