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Чехія збирає країни, які профінансують передачу Україні 800 тисяч боєприпасів

"Європейська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 21:18
Чехія збирає країни, які профінансують передачу Україні 800 тисяч боєприпасів
Фото: Getty Images

Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тисяч боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg

Деталі: Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

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Видання Financial Times раніше повідомило, що сума, необхідна для поставки боєприпасів Україні, становить 1,5 мільярда доларів.

Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

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Теми: ЧехіяЗбройні силизброяУкраїна
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