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Чехия собирает страны, которые профинансируют передачу Украине 800 тысяч боеприпасов

"Европейская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 21:18
Чехия собирает страны, которые профинансируют передачу Украине 800 тысяч боеприпасов
Фото: Getty Images

Чехия стремится организовать группу стран, которые помогут профинансировать поставки в Украину 800 тысяч боеприпасов, о которых недавно упоминал чешский президент Петр Павел.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg

Детали: Чешское Министерство обороны заявило в пятницу, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

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Издание Financial Times ранее сообщило, что сумма, необходимая для поставки боеприпасов Украине, составляет 1,5 миллиарда долларов.

Официальные лица в Праге заявили, что не могут уточнить детали финансирования или происхождения боеприпасов.

Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

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Темы: ЧехияВооруженные силыоружиеУкраина
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