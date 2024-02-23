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У Польщі кажуть, що далекі від угоди з Україною щодо імпорту аграрної продукції

"Європейська правда"П'ятниця, 23 лютого 2024, 21:32
У Польщі кажуть, що далекі від угоди з Україною щодо імпорту аграрної продукції
ФОТО - GETTY IMAGES

Керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.

Джерело: AFP, "Європейська правда"

Деталі: За словами представника Туска, стан переговорів з Україною "не дозволяє нам сказати, що ми маємо задовільне рішення для польської сторони або польських фермерів".

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"Ми далекі від такої угоди. На жаль, поки що немає української пропозиції, яка б дозволила сподіватися на вихід з глухого кута в торговельних відносинах", – стверджує польський посадовець.

Нагадаємо, з 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Після цього президент Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

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Польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні. Тим не менш, 23 лютого урядова делегація України приїхала на кордон, але зустріч не відбулася, оскільки представники Польщі не прибули.

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Теми: кордонПольщаУкраїназерно
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