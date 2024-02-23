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В Польше говорят, что далеки от соглашения с Украиной по импорту аграрной продукции

"Европейская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 21:32
В Польше говорят, что далеки от соглашения с Украиной по импорту аграрной продукции
ФОТО - GETTY IMAGES

Руководитель аппарата польского премьер-министра Дональда Туска Ян Грабец заявил, что Польша и Украина далеки от соглашения по импорту украинской сельскохозяйственной продукции, заблокированной на границе польскими фермерами-протестующими.

Источник: AFP, "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Туска, состояние переговоров с Украиной "не позволяет нам сказать, что мы имеем удовлетворительное решение для польской стороны или польских фермеров".

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"Мы далеки от такого соглашения. К сожалению, пока нет украинского предложения, которое бы позволило надеяться на выход из тупика в торговых отношениях", – утверждает польский чиновник.

Напомним, с 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошли несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.

После этого президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.

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Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе. 23 февраля правительственная делегация Украины приехала на границу, но встреча не состоялась, поскольку представители Польши не прибыли.

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Темы: границаПольшаУкраиназерно
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