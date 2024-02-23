Враг атаковал Одессу ударными дронами: есть погибший и раненые

Глава Одесской Ова Олег Кипер. Фото с его Facebook

Российская армия вечером 23 февраля атаковала Одессу ударными беспилотниками, загорелся жилой дом: есть погибший и трое раненых.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, городской совет Одессы

Прямая речь: "Враг вторую ночь подряд атакует Одесщину ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе.

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Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу".

Детали: На месте работают все соответствующие службы. Продолжаются поисковые работы и тушение пожара. По данным Кипера, под завалами могут находиться люди.

Обновлено: Кипер также сообщил, что еще одну пострадавшую удалось извлечь из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается.

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Позже Кипер сообщил, что в результате атаки есть один погибший мужчина. Его тело сейчас деблокируют из-под завалов.

В 00:33 Одесский городской совет сообщил, что в результате атаки "Шахедов" в Одессе разрушен одноэтажный жилой дом в Приморском районе.

Также в сообщении говорится о трех пострадавших, которые доставлены в одну из городских больниц.