Іран заперечив постачання балістичних ракет Росії

Постійне представництво Ірану при ООН заперечило повідомлення ЗМІ про постачання Росії своїх балістичних ракет, які можуть застосовуватись для ведення нею повномасштабної війни проти України.

Джерело: заява іранської місії телеканалу CNN, "Європейська правда"

Деталі: У заяві йдеться, що нещодавні повідомлення про відправку іранських балістичних ракет до Росії є "необґрунтованими".

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"Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією і Україною, що триває", – йдеться в заяві.

Представництво Ірану при ООН додало, що ухвалило таке рішення, аби не "сприяти продовженню війни".

Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

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У США цієї інформації офіційно не підтверджували, але анонсували додаткові санкції проти Ірану через підтримку російської агресії.

Оборонна співпраця між Іраном і Росією посилилася після того, як остання почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Нагадаємо, в грудні Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям.