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Иран отрицает поставки баллистических ракет России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 23 февраля 2024, 23:07
Иран отрицает поставки баллистических ракет России
getty images

Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло сообщения СМИ о поставках России своих баллистических ракет, которые могут применяться для ведения ею полномасштабной войны против Украины.

Источник: заявление иранской миссии телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: В заявлении говорится, что недавние сообщения об отправке иранских баллистических ракет в Россию являются "необоснованными".

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"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Представительство Ирана при ООН добавило, что приняло такое решение, чтобы не "способствовать продолжению войны".

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса "земля-земля" в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами.

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В США эту информацию официально не подтверждали, но анонсировали дополнительные санкции против Ирана из-за поддержки российской агрессии.

Оборонное сотрудничество между Ираном и Россией усилилось после того, как последняя начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Напомним, в декабре Россия и Иран подписали декларацию, в которой пообещали вместе противодействовать западным санкциям.

Темы: ИранРосcияоружие
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