Російське Міноборони заявило про атаку українських дронів на області РФ

Міноборони Росії заявило вночі проти 24 лютого про збиття нібито українських безпілотників над територією Курської, Липецької і Тульської областей РФ.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "24 лютого близько 00.15 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: Російське відомство повідомило, що їхні чергові засоби ППО нібито збили два українських безпілотних літальних апарати над територіями Курської та Тульської областей.

Оновлено: Згодом МО РФ уточнило, що російські сили ППО вночі 24 лютого загалом нібито перехопили і знищили чотири українські дрони в Курській, Липецькій і Тульській областях.