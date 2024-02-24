Российское Минобороны заявило об атаке украинских дронов на области РФ

Минобороны России заявило в ночь на 24 февраля о сбитии якобы украинских беспилотников над территорией Курской, Липецкой и Тульской областей РФ.

Источник: МО РФ

Дословно: "24 февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: Российское ведомство сообщило, что их дежурные средства ПВО якобы сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Тульской областей.

Обновлено: Впоследствии МО РФ уточнило, что российские силы ПВО ночью 24 февраля в целом якобы перехватили и уничтожили четыре украинских дрона в Курской, Липецкой и Тульской областях.