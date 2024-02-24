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Над трьома областями знищено 12 ворожих "Шахедів" і дві ракети Х-59

Ольга Глущенко Субота, 24 лютого 2024, 02:26
Над трьома областями знищено 12 ворожих Шахедів і дві ракети Х-59
уламки збитого ворожого дрона, фото: Сили оборни півдня

Сили оборони півдня повідомили про збиття 12 ворожих дронів і двох ракет Х-59 у їхній операційній зоні.

Джерело: Сили оборони півдня України у Телеграм, Повітряні Сили

Дослівно: "БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямовані з акваторії Чорного моря, здійснювали складне маневрування над прибережними населеними пунктами і вглиб країни, до центральних регіонів.

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Підрозділами протиповітряної оборони в нашій операційній зоні було збито

12 дронів-камікадзе: 2 – над Миколаївщиною, по 5 – над Кіровоградщиною і Одещиною".

"Паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. 2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині.

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Доля літака з'ясовується".

Деталі: Військові повідомили також, що один зі збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в типовому одеському дворику.

У повідомленні додають: "І хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані".

Крім того, ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками та іншими травмами.

Оновлено: Вранці Повітряні сили уточнили, що в ніч на 24 лютого окупанти здійснювали атаки двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та і 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Теми: Шахедвійна
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